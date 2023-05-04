Владелица ночного клуба "Сохо" Злата Головий, вокруг которого разворачивается скандал с визитом военкомов, рассказала свою версию, как развивались события 25 апреля.

Она утверждает, что к ней в ресторан нагрянули люди без документов и опознавательных знаков.

"Они просто кошмарили моих гостей. Это продолжалось на протяжении трех часов", - заявила она.

Свое поведение она объяснила тем, что была в тот момент на нервах, поскольку в ее заведение пришла группа людей в военной форме без документов.

На следующий день, по ее словам, ситуацию стал разгонять "какой-то Женя Карась", публикуя угрозы в ее адрес.

После этого начались акции протеста под рестораном, которые, по ее словам, были незаконны, ведь "митинги во время войны запрещены".

Она также опубликовала видео, где активисты называют во время стрима домашний адрес ее и ее 15-летнего сына.

Теперь от нее требуют публичных извинений, но она их давать отказывается.

"Перед кем, перед группой мордоворотов?", - комментирует она это требование.

Также она призвала главу полиции Днепра Владимира Богоноса объясниться, "кому вы позволяете в устной форме проводить обыски на моем предприятии, в моем ресторане, в моем СПА, кабинете, отеле, где проживают люди".

Она заявила, что видит в происходящем ряд правонарушений по ряду статей и считает это "присвоением государственной власти" и попыткой активистов ее "крышевать". Она заявила, что заявления уже составлены, а "адвокаты работают".

Также она призвала Офис президента обратить внимание на ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут вручать повестки любителям форсажа и дрифта на улицах столицы.

Также мы писали, что военкоматам разрешили вручать украинцам повестки независимо от места их жительства и учета.