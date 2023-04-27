"Он сам напал". Черкасские военкомы отреагировали на видео избиения гражданского при вручении повестки
Черкасский областной военкомат прокомментировал видео избиения военными мужчины, которому пытались вручить повестку. По их словам, гражданский напал сам.
Об этом говорится в сообщении военкомата в Facebook.
"Во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.
Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Прибыв по вызову, они взяли пояснения у участников происшествия.
Следует отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства гораздо шире, чем показано в указанном фрагменте", – говорится в сообщении.
Напомним, в сети появилось видео жесткого общения военных с гражданским в городе Черкассы. После непродолжительной перепалки завязалась драка.
Двое военных повалили мужчину на землю, а третий ударил его ногой в лицо.
Ранее мы писали, что военкоматам разрешили вручать украинцам повестки независимо от места их жительства и учета. ТЦК смогут оповещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки).
Также "Страна" рассказывала о том, как в Тернополе женщины отбили у военкомов мужчину при попытке задержания.