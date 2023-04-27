Черкасский областной военкомат прокомментировал видео избиения военными мужчины, которому пытались вручить повестку. По их словам, гражданский напал сам.

Об этом говорится в сообщении военкомата в Facebook.

"Во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.

Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Прибыв по вызову, они взяли пояснения у участников происшествия.

Следует отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства гораздо шире, чем показано в указанном фрагменте", – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилось видео жесткого общения военных с гражданским в городе Черкассы. После непродолжительной перепалки завязалась драка.

Двое военных повалили мужчину на землю, а третий ударил его ногой в лицо.

Ранее мы писали, что военкоматам разрешили вручать украинцам повестки независимо от места их жительства и учета. ТЦК смогут оповещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки).

Также "Страна" рассказывала о том, как в Тернополе женщины отбили у военкомов мужчину при попытке задержания.