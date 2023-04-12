В Тернополе женщины отбили у военкомов мужчину при попытке задержания. Видео
В Тернополе военные, предположительно, сотрудники военкомата, пытались задержать мужчину, но его отбили женщины.
Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.
На одном из них указывается, что ролик снят на автовокзале 11 апреля. Дата съемки второго, действие которого происходит на оживленном и людном перекрестке, неизвестна.
Ранее мы рассказывали, что в городе Килия Измаильского района Одесской области военные задержали двух моряков, которые вышли в город по заданию капитана.
После видеофиксации многочисленных подобных случаев в пресс-службе Сил обороны Юга объяснили, почему сотрудники военкоматов ищут мужчин на улицах и в транспорте.
Между тем война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.