Глава пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему сотрудники военкоматов ищут мужчин на улицах и в транспорте.

Об этом она рассказала в интервью "Суспильному".

"Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий", – заявила Гуменюк, объясняя уменьшение количества добровольцев, желающих идти в армию.

Комментируя повестки, выдаваемые на улицах и в транспорте, Гуменюк сказала:

"Такие люди говорят, что они еще не получили повестки. Хотя они не проживают по месту регистрации, работают неофициально. Они просят о показательном уведомлении, но знают, что это невозможно... Мы вынуждены выходить на улицы и искать людей, которые должны пройти шаги, предусмотренные военными обязательствами".

Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят создать "реестр уклонистов". Законопроектом военкоматам дается право обнародовать личные данные военнообязанного, который игнорирует повестки.

Также "Страна" сообщала, что, по данным The Wall Street Journal, армия Украины испытывает дефицит бойцов из-за растущего числа уклонистов.