Под Киевом начался сильный лесной пожар. В ГСЧС заявляют, что в области сейчас обостряется ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах.

Горят леса и трава на полях. Из 27 пожаров, которые зафиксированы в области за сутки, 11 произошли на природе.

ГСЧС проводит мониторинг для обнаружения пожаров в Киевской области. Специальные мониторинговые группы с использованием квадрокоптеров проводят облет зон, где расположены торфяники.

На основании спецразрешения специалисты осуществляют аэроразведку на определенных территориях, где ранее происходили частые пожары. В результате этого обнаруживаются места горения, сжигание сухой растительности и потенциальные нарушители, включая поджигателей.

Спасатели Киевской области сообщают о тушении пожаров на травяном настиле в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском и Бориспольском районах.

Граждане также получили призыв быть бдительными и незамедлительно сообщать о возгораниях в лесах и на открытых территориях, обращаясь по телефону "101".

Отметим, что в последние дни температура воздуха прогрелась до +24. При этом американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.