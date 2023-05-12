В подмосковном Дзержинске вспыхнул сильный пожар в районе ТЭЦ. Виден столб дыма, поднимающийся на значительную высоту.

Местные телеграм-каналы пишут, что загорелись покрышки на складе, площадь возгорания - 30 квадратных метров.

МЧС позже сообщило, что сперва загорелись склады возле ТЭЦ, а впоследствии огонь перекинулся на крышу соседнего здания.

Для тушения в небо подняли вертолеты.

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