Российские телеграм-каналы публикуют фото масштабных лесных пожаров в Курганской области РФ. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что для тушения пожара используют самолеты Ил-76 и более 1000 человек личного состава МЧС.

Погибли минимум трое человек, сгорели более 40 строений.

Масштабные пожары начались 7 мая в части населенных пунктов региона.

Напомним, вчера в Москве начался масштабный пожар на стройке. Первоначально пожар полыхал на территории площадью 40 к. метров, но постепенно охваченный огнем участок расширился уже до 500 кв. метров.

А 6 мая в Свердловской области России загорелись склады с порохом. Местные власти заявляют, что причиной стали лесные пожары.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.