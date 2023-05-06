В Свердловской области России загорелись склады с порохом. Местные власти заявляют, что причиной стали лесные пожары.

По данным российских Telegram-каналов, готовится эвакуация местных жителей.

Так, поселок Первомайский, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

Экстренные службы сообщают, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели наращивают силы для недопущения распространения огня возле поселка.

Напомним, в Свердловской области и Забайкалье РФ с 25 апреля бушевали крупные пожары, которые уничтожили 134 жилых дома и 32 нежилых здания. Один человек погиб.

Как писала "Страна", в середине апреля жители южного пригорода Казани сообщали о пожаре возле танкового полигона.

А 10 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на складе запчастей.

Кроме того, на днях в России сообщили о новых пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после атаки дронами. В частности, губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов. По его словам, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады.