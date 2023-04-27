В Свердловской области и Забайкалье РФ с 25 апреля бушевали крупные пожары, которые уничтожили 134 жилых дома и 32 нежилых здания. Один человек погиб.

Об этом сообщают российские СМИ.

В общей сложности, более двухсот строений были уничтожены, около 660 человек остались без жилья.

Основным очагом возгорания стал поселок Сосьва, где горело 9 тысяч квадратных метров земли, сгорели 110 домов и больница для заключенных.

"Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония – полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам", – рассказал очевидец.

Также пожар повредил инфраструктуру РЖД. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание травы: с нее огонь перекинулся на пилораму, а от нее начали гореть расположенные поблизости строения.

Последствия пожара в Свердловской области с высоты птичьего полета публикует российский МЧС.

Как писала "Страна", в середине апреля жители южного пригорода Казани сообщали о пожаре возле танкового полигона.

А 10 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на складе запчастей.