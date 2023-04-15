В южном пригороде Казани (город на юго-западе России) - пожар. Жители сначала слышали "сильный хлопок", а после заметили огромный столб дыма.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе танкового полигона.

Как писала "Страна", 10 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на складе запчастей. Предварительно, причиной пожара стал взрыв баллона на складе.

Также мы писали, как 14 марта в Симферополе ночью горел огромный склад площадью в тысячу квадратных метров. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщали.

Ранее в Подмосковье ночью сгорел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.

В начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар. Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.

В конце февраля в российском Туапсе сообщали о взрывах на нефтебазе. Власти города говорили, что пожар начался в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом затронуты не были.