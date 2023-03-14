В Симферополе ночью горел склад площадью в тысячу метров квадратных. Пожар локализован, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает МЧС России и публикует соответствующие фото и видео.

О причинах пожара не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно в Подмосковье ночью сгорел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.

Также в начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар.

Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.

В конце февраля в российском Туапсе сообщили о взрывах на нефтебазе. Власти города говорили, что пожар начался в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом затронуты не были.

Позже в РФ сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налет беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе.