В Симферополе ночью горел огромный склад. Фото, видео
В Симферополе ночью горел склад площадью в тысячу метров квадратных. Пожар локализован, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает МЧС России и публикует соответствующие фото и видео.
О причинах пожара не сообщают.
Напомним, ранее сообщалось, что недавно в Подмосковье ночью сгорел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.
Также в начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар.
Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.
В конце февраля в российском Туапсе сообщили о взрывах на нефтебазе. Власти города говорили, что пожар начался в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом затронуты не были.
Позже в РФ сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налет беспилотников, начиненных взрывчаткой.
Также сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе.