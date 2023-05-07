В воскресенье, 7 мая, в Москве начался масштабный пожар на стройке. Первоначально пожар полыхал на территории площадью 40 к. метров, но постепенно охваченный огнем участок расширился уже до 500 кв. метров.

Российские Telegram-каналы сообщают, что загорелся строительный мусор.

По данным ТАСС, на стройке горят гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке. Изначально экстренные службы утверждали, что площадь пожара составляет 40, потом 150 кв. метров, однако позже заявили, что возгорание охватило уже 500 кв. метров территории.

На место прибыли пять пожарных расчетов. Возгорание строительных материалов произошло на открытой площадке, огонь не затронул корпуса домов.

Причины пожара выясняются.

Угольно-черный дым от пожара виден издалека, его несет на жилые дома столицы РФ.

Напомним, на днях в Москве начался сильный пожар в административном здании на Ереванской улице в районе Царицыно. Сообщалось об эвакуации людей из горящего здания. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали пожарно-спасательные подразделения: 24 пожарных машины и 97 спасателей. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Ранее мы писали, что накануне в Свердловской области России загорелись склады с порохом. Местные власти заявили, что причиной стали лесные пожары. По данным российских пабликов, готовилась эвакуация жителей одного из поселков.