В ночь с 11 на 12 мая в Москве вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Там производят двигатели для самолетов МиГ.

Об этом пишут телеграм-каналы.

По данным пабликов, возгорание произошло в одном из зданий предприятия около 4 утра. На втором этаже здания вспыхнули личные вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

Предварительно, пожар ликвидировали. В результате три человека травмированы. Пострадавших забрала "скорая".

Напомним, 7 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар на стройке. Первоначально он полыхал на территории площадью 40 к. метров, но постепенно охваченный огнем участок расширился до 500 кв. метров.

Также сообщалось, что в начале мая в Москве возник сильный пожар в административном здании района Царицыно.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

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