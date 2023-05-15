В понедельник, 15 мая, в Украине установится теплая погода. Преимущественно без осадков, но местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.



Температура днем +20...+25. На высокогорье Карпат днем +9....+14.

В Киеве днем воздух прогреется до +22...+24. Переменная облачность без существенных осадков.

Карта погоды в Украине 15 мая 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет теплым. В течение дня температура воздуха ожидается +20...+24 градуса.



В западных областях днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем +16...+20.

В Киеве понедельник будет сухим и теплым, максимально +23...+24.

Кратковременное небольшое похолодание будет во вторник на севере Украины, затем снова теплая погода.



Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.