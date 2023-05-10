В среду, 10 мая, в Украине облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в Одесской области возможны небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +10...+15, в Закарпатье +15...+20.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +12...+14.

Прогноз погоды на 10 мая 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 10 мая температура воздуха составит +11...+14, в Закарпатье +14...+17. Холоднее всего будет на Луганщине и части Донетчины, +7...+11.

Днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины. Лишь в западной части и на севере – без существенных осадков.

В Киеве днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

С 12 мая температура воздуха повысится. Выходные будут теплыми.

Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.