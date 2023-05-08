В Украине 8 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в Карпатах и на юге временами пройдет дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем +9...+14, в Закарпатье и в южной части до 17. На высокогорье Карпат температура ночью и днем 0...5.

В Киеве переменная облачность без осадков. Температура днем +11...+13.

Карта погоды Укргидрометцентра на 8 мая 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 8 мая в Украине продлится свежая погода.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+14, в Приазовье и на западе Украины будет холоднее +7...+11.

Дожди пройдут в западных областях (кроме Ровенской и Волынской), на юго-востоке, вечером - еще и в южной части. В Карпатах возможен снег.

В Киеве понедельник будет сухим, нежарким, днем лишь +10...+12.

В ближайшую неделю особого тепла в Украине не ожидается.



Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что уровень паводка в Киеве остается на высоком уровне.