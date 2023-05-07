Украинский гидрометцентр рассказал, какая ожидается погода в первый рабочий день новой недели, 8 мая.

Прогноз появился в Фейсбуке.

По данным синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, днем в Карпатском регионе и южной части временами пройдет дождь (а в Карпатах еще и с мокрым снегом), на остальной территории осадков не предвидится.

Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет +1...+6 градусов Цельсия, в северной части на поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов. На юге страны ночью воздух прогреется до +4...+9 градусов, днем - до +9...+14°, в Закарпатье и в южной части - до +17°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем составит 0...+5 тепла.

В Киевской области 8 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура по области ночью составит +1...+6°, на поверхности грунта заморозки 0...+5°; температура днем будет +9...+14°.

В столице ночью похолодает до +4...+6°, днем температура поднимется до +11...+13°.

Вчера мы сообщали о подъеме воды в Каменке-Днепровской, на контролируемом РФ берегу Каховского водохранилища, напротив Никополя.

А 5 мая в Киеве, после недельного подъема воды, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 сантиметров, был зафиксирован спад наводнения.