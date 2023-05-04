Синоптики предупреждают о ночных заморозках в период с 6 по 9 мая в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

В северных, в северо-западных областях, Винницкой, Черкасской областях ночью 6 мая ожидаются заморозки на почве 0...-5 (I уровень опасности, желтый), по всей Украине – кроме южной части, Закарпатья и Прикарпатья – 7,8 и 9 мая.

На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине сильные заморозки ожидаются в воздухе 0...-3 (II уровень опасности, оранжевый) ночью 6-7 мая.

Ранее мы писали, что на прифронтовых территориях синоптики обещают дожди до конца мая.

Между тем, 4 мая в Киеве снова поднялся уровень воды в Днепре, подтопленными остаются девять регионов Украины.

Ранее мы разбирались почему заливает Украину и насколько серьезными будут последствия. Причин "большой воды" несколько. Главные из них - природные. Еще с зимы на Днепровском каскаде наблюдалось необычное половодье. Тогда это помогло нарастить генерацию на ГЭС, и перекрыть дефицит электроэнергии, который возник после ударов россиян по украинской энергосистеме.

Но сейчас ситуацию заметно усугубили рекордные осадки - Украину заливает дождями. Также как и соседнюю Беларусь, где наводнение началось еще раньше.