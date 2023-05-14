В Украине в понедельник, 15 мая, будет уже практически летняя погода с температурой выше +20 градусов Цельсия.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр в Фейсбуке.

Как отметили синоптики, ночью в Карпатском регионе и днем в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с. А на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до +8...+13°, днем воздух везде прогреется до +20...+25°, и только на крайнем западе - до +16...+19°. Также будет прохладнее на высокогорье Карпат: ночью +3...+8°, днем +9...+14 °.

Что касается Киевской области, то 15 мая в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит +8...+13°, днем +20...+25°. В Киеве ночью ожидается +11..+13 °, днем +22...+24°.

Напомним, еще неделю назад в Украине были ночные заморозки.

Однако в пятницу, 12 мая, в Украину пришло тепло. Во многих регионах воздух днем прогрелся до +20 градусов Цельсия.