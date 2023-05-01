Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что захлестнувшее некоторые области Украины большое половодье разрушает не только человеческие дома. Оно наносит вред и бобровым хаткам, ведь бобры сооружают жилые камеры выше уровня воды, хотя норы-входы всегда расположены ниже ее уровня.

Пост на эту тему появился в Фесбуке организации.

Нынешние весенние разливы настолько мощные, что подтапливали многие дома грызунов, пишут сотрудники заповедника. Поэтому животным приходится ютиться на сухих островках, где их часто сейчас и замечают работники заповедника. Однако бездомными бобры-строители будут недолго: вода спадет и они быстро наведут порядок в заиленных домах.

Ранее Чернобыльский заповедник показал, как бобры валят деревья. Иногда при строительстве плотин бобры "нагрызают" лишний строительный материал.

Также мы сообщали, что Чернобыльский заповедник отложил заселение зубрами из Польши зоны отчуждения ЧАЭС до лучших времен.