Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил о том, что амбициозный проект повторного заселения (реинтродукции) европейского зубра в зону отчуждения отсрочен на неопределенное время.

Сообщение появилось в Фейсбуке организации.

Причины отсрочки очевидны: прошлогодняя оккупация и ее последствия (заминирование и т.п.). Однако вольер, построенный до войны в самой удобной локации Чернобыльского заповедника специально для зубров из Польши, терпеливо ждет желанных гостей.

Вольер соорудили более года назад для стада зубров, чтобы передержать их несколько недель в карантине перед тем, как выпустить в дикую природу. Вид планировали вернуть на Полесье, где его в начале ХХ века полностью уничтожили браконьеры. Животные должны были стать самым большим свободным стадом зубров в Европе на природоохранной территории более чем в 200 тысяч гектаров.

Первого зубра из девяти ученые успели отловить в польском Беловежье за день до начала войны в феврале 2022 года, но затем отлов остановили. Сейчас в открытый вольер наведываются лошади Пржевальского, для которых здесь гостеприимно оставляют соль и сено.

Пока ученые ждут более безопасных условий для реинтродукции зубров, сотрудники заповедника обдумывают возможные проекты восстановления лесов: как для поддержки естественного восстановления после пожаров, так и для создания приближенных к природе насаждений, адаптированных к изменению климата.

Ранее мы писали, что в зону отчуждения иногда захаживали зубры из белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Также мы сообщали, что во Львовской области от переохлаждения спасли зубра, который провалился под лед.