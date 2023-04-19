Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото пестрого упитанного рябчика.

Снимки появились в Фейсбуке организации.



Рябчик - это редкая птица из семьи тетеревиных, которая занесена в Красную книгу Украины. В некоторых странах он является ценной промысловой птицей и одним из самых многочисленных и широко распространенных представителей пернатой дичи. Рябчиков ценят за нежное белое мясо. Однако на территории Украины охота на них запрещена.

Рябчик заселяет леса разного типа, но больше всего любит березовые, еловые, ольховые массивы с густым подлеском и хорошо увлажненной почвой.

Как и все тетеревиные, рябчик питается, в основном, разными ягодами, семенами, почками и ростками растений. Хотя летом в его рационе присутствуют и животные корма. Птенцы едят, в основном, насекомых.

Месяц назад Чернобыльский заповедник сообщил, что начал учет птиц на охладительном водоеме атомной станции.

Также заповедник показывал фото хищной птицы семейства ястребиных - лугового луня.