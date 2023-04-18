Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о птице белолобый гусь, который в зоне отчуждения чаще всего встречается весной и очень редко – осенью.

Пост о пернатом опубликован в Фейсбуке.

Весенняя миграция гуся проходит по известному полесскому маршруту. Птицы появляются в конце первой декады марта, но массово мигрируют через территорию заповедника в третьей декаде, пересекая его транзитом. Летят гуси как днем, так и ночью. У нас гусь не гнездится.

Белолобый гусь - это больше суходольная птица, чем водно-болотная. Большую часть жизни он производит на земле. Отлично ходит по земле и быстро бегает. При этом хорошо плавает, а при опасности ныряет.

Гнезда устраивает на сухих участках тундры, вблизи пресных водохранилищ. Высиживает яйца самка до 25 дней, откладывает в кладку от 3 до 6 яиц.

Гуси питаются в основном растительной пищей, водорослями, ягодами.

Ранее в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему для природы зоны отчуждения наводнения - это благо.

Также заповедник показывал фото почти одинаковых лосей из зоны отчуждения.