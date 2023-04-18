Чернобыльский заповедник показал белолобого гуся из тундры, который в Украине бывает только пролетом
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о птице белолобый гусь, который в зоне отчуждения чаще всего встречается весной и очень редко – осенью.
Пост о пернатом опубликован в Фейсбуке.
Весенняя миграция гуся проходит по известному полесскому маршруту. Птицы появляются в конце первой декады марта, но массово мигрируют через территорию заповедника в третьей декаде, пересекая его транзитом. Летят гуси как днем, так и ночью. У нас гусь не гнездится.
Белолобый гусь - это больше суходольная птица, чем водно-болотная. Большую часть жизни он производит на земле. Отлично ходит по земле и быстро бегает. При этом хорошо плавает, а при опасности ныряет.
Гнезда устраивает на сухих участках тундры, вблизи пресных водохранилищ. Высиживает яйца самка до 25 дней, откладывает в кладку от 3 до 6 яиц.
Гуси питаются в основном растительной пищей, водорослями, ягодами.
Ранее в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему для природы зоны отчуждения наводнения - это благо.
Также заповедник показывал фото почти одинаковых лосей из зоны отчуждения.