Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото двух похожих взрослых лосей, которые, судя по всему, мирно сосуществуют среди свежей зелени, постепенно затягивающей место бывшего пожарища.

Снимок появился в Фейсбуке.

"Возможно, это бывшие двойняшки, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников, только инстинкт размножения. Обычно у самки лося появляется один теленок, но иногда, когда еды хватает, она рожает двоих лосят, чаще всего одного пола. Они вырастают вместе и могут узнавать друг друга во взрослом возрасте", - рассказали в заповеднике.

Недавно заповедник публиковал фото европейского лося в заснеженном лесу зоны отчуждения ЧАЭС.

Также мы рассказывали, как в середине осени сотрудники Чернобыльского заповедника встретили в зоне отчуждения лося с гигантскими рогами. В сентябре-октябре животные этого вида обычно их сбрасывают, но попавшийся на глаза людям самец явно не спешил с ними расстаться.