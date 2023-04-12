Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото кабана, сделанное фотоловушкой. На нем вепрь. или дикая свинья (как еще называют это животное) с любопытством смотрит в объектив.

Снимок появился в Фейсбуке заповедника.

Кабан является предком домашней свиньи, но отличается от нее более коротким и плотным телом, более толстыми и высокими ногами; кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, а уши длиннее, острее и притом стоячие. Это всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее.

Дикая свинья - преимущественно ночное и всеядное животное. Преобладающую часть рациона этого животного составляют фрукты, семена, корни и клубни.

Вепрь имеет один из самых обширных ареалов среди наземных млекопитающих, и такой широкий современный ареал сформировался благодаря расселению вида при содействии человека. Этот вид сейчас встречается в дикой или одичавшей форме на всех континентах, за исключением Антарктиды, и на многих океанических островах. Ее расширенный с помощью человека ареал охватывает среды обитания от полупустынь до тропических дождевых лесов, включая камышовые джунгли, мангровые леса и сельскохозяйственные угодья.

В Украине вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 м), в лесной и лесостепной полосах.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал видео спешащего по делам в зоне отчуждения кабана.

Также он приводил фото дикого кабана, который принимает грязевые ванны.