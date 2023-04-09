Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошадей Пржевальского на весенней поляне.

Фото появились в Фейсбуке.

Лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади, которая до недавнего времени рассматривалась как самостоятельный вид Equus przewalskii. Длина тела составляет 200-250 см, высота в холке - 124-153 см, вес - 230-350 кг. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей — саврасую масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины, также заметны освещенные участки шерсти. Конечности темные, часто заметны полосы на ногах, грива короткая, стоячая, хвост при основании без длинных волос.

Это восточный подвид диких лошадей, западный подвид которых — тарпан. Последний, очевидно, был предком домашних лошадей. Поскольку тарпаны были истреблены до конца XIX века, то сейчас лошадь Пржевальского — это единственный вид диких лошадей.

Ранее мы объясняли, почему у лошадей Пржевальского короткие гривы.

Также мы показывали фото жеребенка лошади Пржевальского на дороге в зоне отчуждения.