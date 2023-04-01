Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал об особенностях волосяного покрова лошадей Пржевальского.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.

"Характерная особенность лошадей Пржевальского – короткие гривы. В то же время у них густой волосяной покров, который может отрастать до 10 сантиметров. Что не удивительно, ведь Северный Китай и Монголия, откуда дикие лошади родом, – край, где привычны большие перепады температур. Густая шерсть защищала лошадей Пржевальского от сильных морозов и песчаных бурь", - сказано в посте.

На территории Чернобыльского заповедника погодные условия более мягкие. Однако густая шуба животного – хорошая защита во время зимы или холодных дождей межсезонья.

Ранее мы показывали фото парочки лошадей Пржевальского в осеннем лесу зоны отчуждения.

Также мы публиковали фото взрослой лошади Пржевальского с жеребенком.