Бобр. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал последствия деятельности бобров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.

В заповеднике рассказали, что бобры валят деревья и обгрызают ветки, пользуясь зубами, как пилой и долотом. И все для того, чтобы построить собственное жилье по своим, бобровым правилам.

Эти животные-строители делают дома двух типов: на высоких берегах рек роют норы, а в водоемах с низкими, заболоченными берегами строят жилые хатки. Отверстие норы и выходы хатки всегда расположены ниже уровня воды. 

Для того чтобы хищники не проникли в жилище, бобры искусственно повышают уровень воды, сооружая плотины и запруды из деревьев, хвороста, сухой травы, камней и грязи, а чтобы сплавить ветки, животные роют каналы.

Иногда бобры "нагрызают" лишний строительный материал.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника Погрызенное деревоСледы зубов бобра

 бобры грызут деревья

хатка бобра

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник сообщал, что  начал  учет птиц водно-болотных угодий на охладительном водоеме атомной станции

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