Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал последствия деятельности бобров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.

В заповеднике рассказали, что бобры валят деревья и обгрызают ветки, пользуясь зубами, как пилой и долотом. И все для того, чтобы построить собственное жилье по своим, бобровым правилам.

Эти животные-строители делают дома двух типов: на высоких берегах рек роют норы, а в водоемах с низкими, заболоченными берегами строят жилые хатки. Отверстие норы и выходы хатки всегда расположены ниже уровня воды.

Для того чтобы хищники не проникли в жилище, бобры искусственно повышают уровень воды, сооружая плотины и запруды из деревьев, хвороста, сухой травы, камней и грязи, а чтобы сплавить ветки, животные роют каналы.

Иногда бобры "нагрызают" лишний строительный материал.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник сообщал, что начал учет птиц водно-болотных угодий на охладительном водоеме атомной станции.