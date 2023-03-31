В 50 раз легче кошки. Чернобыльский заповедник рассказал о самой маленькой сове украинской фауны
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник привел пять интересных фактов о самой маленькой сове украинской фауны - воробьином сыче.
Подборка появилась в Фейсбуке организации.
Эта маленькая сова:
- имеет вес только 55-80 граммов, что составляет около 2% от веса обычной домашней кошки;
- несмотря на малый размер, сова может издавать довольно громкие звуки, которые слышны на большом расстоянии;
- обычно живет в дуплах деревьев и охотится на насекомых, мышей и других мелких животных, в том числе на некоторых птиц;
- зимой сычики любят наведываться к птичьим кормушкам, где подстерегают синиц, снегирей и воробьев;
- численность птиц на территории заповедника составляет около 50 пар.
Ранее Чернобыльский радиационно-экологический заповедник сообщил, первого марта его специалисты приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме - охладителе ЧАЭС.
Также недавно заповедник рассказал о редком и крупном крылатом хищнике, чья популяция в зоне отчуждения растет.
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