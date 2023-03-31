Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник привел пять интересных фактов о самой маленькой сове украинской фауны - воробьином сыче.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

Эта маленькая сова:

имеет вес только 55-80 граммов, что составляет около 2% от веса обычной домашней кошки;

несмотря на малый размер, сова может издавать довольно громкие звуки, которые слышны на большом расстоянии;

обычно живет в дуплах деревьев и охотится на насекомых, мышей и других мелких животных, в том числе на некоторых птиц;

зимой сычики любят наведываться к птичьим кормушкам, где подстерегают синиц, снегирей и воробьев;

численность птиц на территории заповедника составляет около 50 пар.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический заповедник сообщил, первого марта его специалисты приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме - охладителе ЧАЭС.

Также недавно заповедник рассказал о редком и крупном крылатом хищнике, чья популяция в зоне отчуждения растет.