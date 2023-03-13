Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал работы, сгенерированные нейросетью Dream. На них предстают территория зоны отчуждения ЧАЭС и обитатели заповедника.

Художества нейросети появились в Фейсбуке организации.

Программа искусственного интеллекта, умеющая создавать картины, увидела заповедник и окрестности ЧАЭС в ядовитых ярких красках. Хотя несколько работ, наоборот, отличаются довольно мрачным колоритом. На одной из работ второй группы угадываются руины зданий.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также мы сообщали, что первый в мире робот-художник по имени Ai-Da нарисовал портрет королевы Великобритании Елизаветы II. Картина под названием "Королева алгоритмов" была нарисована в честь платинового юбилея монаршей особы в мае прошлого года.