Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал об одном из первых грибов, которые появляется после ухода зимы. Это конический сморчок.

Рассказ появился в Фейсбуке организации.



Весной на лесных полянах и опушках появляются не только первоцветы, но и ранние грибы – сморчки. Семейство сморчковых насчитывает несколько видов.

На территории Чернобыльского заповедника сбор всех грибов, как и других даров леса, запрещен. Однако в чистой местности сморчки собирают. Особенно в последний год: на них бум даже среди начинающих грибников.

Сморчки довольно причудливы с виду. Кроме того, это условно съедобные грибы, содержащие в небольшом количестве ядовитые вещества. Которые, правда, убираются практически полностью при тщательном отваривании или сушке. Любители грибных деликатесов ценят сморчки за изысканный и уникальный вкус.

В дикой природе этими грибами с высоким содержанием белка и других питательных веществ весной подпитываются некоторые животные.

Ранее заповедник показал фото огромных радиоактивных грибов размером больше шляпы.

Также сотрудники Чернобыльского заповедника делились серией макроснимков местных грибов - от мухоморов до маслят.