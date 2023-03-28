Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото домашних животных, которые водятся в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Собаки и кошки в зоне отчуждения – это животные местных работников.

На днях Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о стаде диких коров, которое обитает в зоне отчуждения ЧАЭС. Когда-то коровы принадлежали двум семьям самоселов в городе Чернобыль и селе Лубянка.

Также заповедник показал последствия деятельности бобров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В заповеднике рассказали, что бобры валят деревья и обгрызают ветки, пользуясь зубами, как пилой и долотом. И все для того, чтобы построить собственное жилье по своим, бобровым правилам.