Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото европейской косули.

Снимок появился в Фейсбуке.



Косули – название маленьких оленей. Зимой они становятся серо-серебряными, местами с желтоватым подшерстком. А летом их короткая шубка приобретает золотисто-рыжий цвет.

Род косулей живет в Европе до севера Средней Скандинавии и Финского залива, устья Камы и верховья Печоры. Далее их ареал охватывает Малую Азию, Северный Иран, Северный Ирак, Кавказ и Крым. Граница между европейской и азиатской косулями проходит примерно по р. Волга. Иногда кавказских косулей относят к азиатскому виду.

Животное предпочитает светлые разреженные леса, с большими полянами и вырубками, а также лесостепь. Оно встречается и в кустарниковых и камышовых зарослях по берегам степных рек и озер; по горным склонам поднимается к субальпийским и альпийским лугам (до 3 500 м над уровнем моря). В Западной Европе держится в небольших лесах, откуда выходит на поля.

Ранее заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник показывал, как бобры валят деревья зоны отчуждения АЭС.