Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото калужницы болотной.

Летом, на фоне многочисленных красочных цветов, это растение-первоцвет малозаметно, а вот ранней весной желто-золотистые, яркие и солнечные соцветия на темно-зеленых, будто лакированных, листьях чрезвычайно привлекательны.

Калужница любит влагу. На территории заповедника ее можно встретить в низовьях, по берегам рек, ручьев, других водоемов с тихой водой. И даже в лесу, где сырые места.

Калужница распространена повсеместно в зоне умеренного климата: в Европе (за исключением южной части), в Северной Америке (включая Аляску и Юкон), на Южном Кавказе и в Казахстане, в Монголии и Японии, на севере и западе Китая, а также в горных районах Индийского субконтинента (север Индии, Бутан и Непал). В Украине растет повсеместно.

Калужница болотная как декоративное растение очень эффектна по берегам водоемов, где образует яркую золотистую кайму обильным цветением и крупными цветками. Ее рекомендуют также для влажных мест в парках и лесопарках. Культивируется множество декоративных сортов растения.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник показывал фото прихода оттепели в зону отчуждения АЭС.