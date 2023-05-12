В пятницу, 12 мая, в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Лишь на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный.

Температура днем +15...+20. На высокогорье Карпат днем +7...+12.

В Киеве без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+20.

Карта погоды на 12 мая 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 12 мая в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет составлять +15...+20. В дальнейшем – еще теплее.

Погоду будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не будет. Разве что хвост атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север.

В Киеве тоже постепенно теплеет. Сегодня уже до +19, дальше – выше.

В пятницу в столице будет преобладать сухая погода, лишь днем может пробежать облачность с парочкой капель.

Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.