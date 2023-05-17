В поселке Зеленовка Херсонской области в результате обстрела погибли три человека: пятилетний мальчик и двое мужчин.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил жуткие детали гибели ребенка.

"Отец принес его в больницу на руках", - написал Ермак.

По его словам, все погибшие находились возле магазина.

Напомним, за минувшие сутки РФ выпустила по Херсонщине более 400 снарядов. Пострадали жилые кварталы и заправка.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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