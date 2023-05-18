В четверг, 18 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Также зафиксировано 42 авиа удара и 101 обстрел из РСЗО. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, гражданская инфраструктура.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.



4. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА.

5. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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