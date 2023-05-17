За минувшие сутки ВСУ отбили 25 атак противника. В эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Главное из сводки:

Атаки отбиты: на Купянском направлении – в районе Масютовки и Новоселовского; Лиманском – в районе Невского Луганской области; Бахмутском – в Бахмуте и в направлении Ивановского; Марьинском – в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла пять ракетных (по Бахмуту и Херсоне) и 32 авиаудара, совершила более 40 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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