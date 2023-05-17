Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам удалось несколько продвинутся внутри Бахмута, где идут ожесточенные бои.

По ее словам, украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

Напомним, "Институт изучения войны" сообщал, что Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута и под Купянск.

А вчера командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Бахмутское направление и заявил, что "вагнеровцы" залезли в город, "как крысы в мышеловку".

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.