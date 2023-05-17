Успехи под Бахмутом укрепляют надежды Украины на переломный момент, пишет New York Times.

Украинские силы смогли вернуть позиции на флангах, отодвинув россиян от трасс на город.

Но в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Россияне наступают.

"Генерал Сырский и другие украинские командиры предупредили, что бои по-прежнему носят ожесточенный характер, а в Бахмуте продолжается отчаянная битва, где российские войска пытаются выбить последних украинских защитников из руин города", - пишет издание.

Военные говорят, что Россия уже направила подкрепление в район Бахмута, в том числе танковые части, чтобы попытаться остановить наступление украинских войск.

По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что командиры отправляют туда только добровольцев.

"Если вы войдете в Бахмут, вы должны знать, что можете не выбраться", - заявил изданию военный.

Его товарищ сказал: "Безумие сейчас находиться в Бахмуте. Обстрелы никогда не прекращаются".

Тем временем, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, заявил, что на бахмутском направлении украинские войска продвинулись на 500 метров.

"Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - силы обороны продвинулись на разных участках до 500 метров", - заявил Череватый.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам удалось несколько продвинутся внутри Бахмута, где идут ожесточенные бои. По ее словам, украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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