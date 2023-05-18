Третья штурмовая бригада ВСУ провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута.

Об этом заявляет сама бригада в своем телеграмм-канале.

"Создан плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", - говорится в сообщении.

Напомним, западные окраины Бахмута сейчас штурмует ЧВК "Вагнер", утверждая, что уже почти дошли до границ города. По данным Bild, Бахмут захвачен Россией на 99%, а ВСУ удерживают последнюю улицу.

При этом в ВСУ сообщили о существенном продвижении под Бахмутом за минувшие сутки. Удалось пройти от 150 до 1700 метров.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ за несколько дней освободили 20 квадратных километров под Бахмутом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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