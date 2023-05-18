ВСУ за минувшие сутки продвинулись под Бахмутом еще на 150-1700 метров на разных участках.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - заявил Череватый.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ за несколько дней освободили 20 квадратных километров под Бахмутом.

При этом россияне продвинулись в самом городе, но Украина удерживает освобожденные территории на флангах.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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