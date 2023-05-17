Опубликован последний репортаж французского журналиста Армана Сольдена, который недавно погиб под Бахмутом. Это произошло во вторник, 9 мая.

Сольден погиб от ракетных обстрелов на окраине города Часов Яр вблизи Бахмута.

Последний репортаж журналиста, который публикует ВВС, был посвящен работе медиков в стабилизационном пункте под Бахмутом.

32-летний Сольден был частью первой группы журналистов AFP, которая была отправлена в Украину после начала вторжения. Он прибыл в Украину 25 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский художник Владимир Черный, работавший художником-декоратором в фильме "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.