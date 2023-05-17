На фронте погиб украинский художник Владимир Черный, работавший художником-декоратором в фильме "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Об этом в соцсетях сообщили создатели драмы.

"Неописуемая потеря в нашей команде фильма. В российско-украинской войне погиб Владимир Черный - талантливый украинский художник, художник-декоратор фильма "Памфир". Все, что вы видели в кадре, было создано также и руками Владимира. Вечная память Герою!" - говорится на странице фильма в соцсетях.

Партнер художника Елена Билецкая сообщила, что он погиб утром 9 мая.

"Мое сердце вырвали… я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью.. да это ничего не изменило.. Ты погиб Любимый Герой, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая", – написала Билецкая.

Она напомнила, что художник ушел на фронт добровольцем, хотя мог не идти, поскольку его документы в военкомате вообще потеряли.

Драма режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" вышла в прокат в марте 2023 года.

В ней рассказывается история о гастарбайтере Леониде с позывным Памфир. Бывший контрабандист, живущий недалеко от границы с Румынией, вынужден оставить семью и ездить на заработки в Европу. Он готов пойти на все ради лучшей судьбы для своего сына Назара. Даже вернуться к делу и противостоять местной криминальной и коррупционной группировкам.

Ранее под Бахмутом погиб львовский режиссер, известный короткометражкой с участием Зеленского.