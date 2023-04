Украинская короткометражка "Как это было" (As it was) примет участие в главном конкурсе короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля в этому. Фильм украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура прошел отбор и внесен в программу престижного кинофестиваля.

Об этом сообщила сама Солоневич.

Лента рассказывает историю о возвращении домой впервые после начала полномасштабного вторжения РФ.

По сюжету зимой 2023 года главная героиня фильма Лера, которая почти год прожила в Германии, возвращается домой. В Киеве она встречает своего друга Кирилла и они проводят день, как прежде до войны.

Идея фильма возникла в ноябре 2022-го после разговора с польским режиссером Дамианом Коцуром. По словам Анастасии Солоневич, в основу легли ее наблюдения, которые она фиксировала с 24 февраля 2022 года и пережитый опыт.

76-й Каннский фестиваль пройдет в этом году с 16 по 26 мая.

Кроме украинской короткометражки за приз в категории "короткометражный фильм" будут бороться еще 10 работ из Аргентины, Колумбии, Испании, США, Франции, Венгрии, Индонезии, Исландии, Норвегии, Великобритании. Победитель станет известен 27 мая.

