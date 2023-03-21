Украинский фильм "Мавка. Лісова пісня" стал самым кассовым за все время независимости
Анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" по мотивам произведения Леси Украинки стал самым кассовым украинским фильмом за все время независимости.
Об этом сообщает Госкино Украины в Facebook.
Только за три уикенда в украинском прокате на 3D-мультфильм было продано 642,6 тыс. билетов, а бокс-офис составил 81,8 млн грн.
На втором месте находится "Я, ти, вiн, вона", а на третьем "Скажене весiлля".
Ранее мы писали, что украинские пользователи в сети раскритиковали "Оскар" из-за награды фильму "Навальный", полученный за лучшую документальную киноленту. В той же номинации на премию претендовал украинский фильм "Дом из обломков" о судьбе детей на войне.
Также сообщалось, что украинский фильм "Клондайк" о сбитом на Донбассе рейсе MH17, режиссером которого является Марина Эр Горбач, не вошел в шорт-лист премии "Оскар".
Кроме того, мы рассказывали, что в Голливуде состоялся благотворительный фестиваль украинских короткометражных фильмов UkraineFilmFest. Цель мероприятия — призвать мировое киносообщество поддержать Украину и напрямую донатить через фандрейзинговую платформу UNITED24.