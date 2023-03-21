Анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" по мотивам произведения Леси Украинки стал самым кассовым украинским фильмом за все время независимости.

Об этом сообщает Госкино Украины в Facebook.

Только за три уикенда в украинском прокате на 3D-мультфильм было продано 642,6 тыс. билетов, а бокс-офис составил 81,8 млн грн.

На втором месте находится "Я, ти, вiн, вона", а на третьем "Скажене весiлля".

Ранее мы писали, что украинские пользователи в сети раскритиковали "Оскар" из-за награды фильму "Навальный", полученный за лучшую документальную киноленту. В той же номинации на премию претендовал украинский фильм "Дом из обломков" о судьбе детей на войне.

Также сообщалось, что украинский фильм "Клондайк" о сбитом на Донбассе рейсе MH17, режиссером которого является Марина Эр Горбач, не вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Кроме того, мы рассказывали, что в Голливуде состоялся благотворительный фестиваль украинских короткометражных фильмов UkraineFilmFest. Цель мероприятия — призвать мировое киносообщество поддержать Украину и напрямую донатить через фандрейзинговую платформу UNITED24.