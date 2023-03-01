Трое бывших участников съемочной группы фильма "Ржавчина" подали в суд на актера Алека Болдуина.

Об этом сообщает Independent.

Помощник оператора Росс Аддьего, костюмер Доран Кёртин и старший механик Рис Прайс заявили в иске, что столкнулись с посттравматическим стрессом и тревожностью после того, как стали свидетелями смерти Хатчинс.

Они указали, что во время выстрела, который совершил Болдуин, находились на близком расстоянии от актера. Кинематографисты, по их утверждению, получили травмы от оглушительного звука выстрела.

Прайс, в частности, заявил, что почувствовал физическую силу выстрела. После инцидента у него звенело в ушах. По его воспоминаниям, в тот момент ему казалось, что все происходит как в замедленной съемке.

Аддьего же рассказал, что стоял рядом с погибшей Хатчинс и раненым режиссером Джоэлом Соузой. Он пытался оказать им первую помощь вместе с еще одним членом съемочной группы и медработником.

"Аддьего снял рубашку Соузы и перевернул его. Лопатка Соузы была раздроблена, и пуля застряла прямо под кожей. Истец Аддьего надавливал на рану Соузы до прибытия специалистов скорой медпомощи", - говорится в иске.

Кёртин отметила, что также почувствовала "звук, силу и физическую травму" от выстрела и наблюдала, как Хатчинс упала на землю прямо перед ее ногами.

"Она наклонилась и сняла оборудование с головы Хатчинс. Она в шоке наблюдала, как Хатчинс схватилась за живот. Кёртин положила руки на живот Хатчинс, пытаясь найти источник боли Хатчинс и выяснить, что происходит", - сказано в документе.

Все трое кинематографистов обвинили руководство в том, что на съемочной площадке не соблюдались стандартные меры безопасности. Они отметили, что второй режиссер Дейв Холлс, который признал себя виновным в небрежном обращении с оружием, поступился безопасностью при работе над "Ржавчиной" так же, как делал это на съемках других проектов.

Кроме того, бывшие коллеги Болдуина заявили, что тот отвлекся во время репетиции с оружием, вследствие чего не смог убедиться, что пистолет в его руках был не заряжен настоящими патронами.

На днях Болдуину смягчили обвинение по делу об убийстве на съемках фильма "Ржавчина".

Также суд запретил ему пить спиртное, владеть оружием и общаться со свидетелями убийства оператора.