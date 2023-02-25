Суд запретил употреблять алкоголь и владеть оружием американскому актеру Алеку Болдуину, обвиняемому в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

Интересно, что еще в 2017 году актер заявил, что не пил с 26 лет. А до того, как завязать со спиртным, Болдуин выпивал ежедневно на протяжении двух лет, но в итоге решил записаться в группу анонимных алкоголиков, которая и помогла ему обуздать тягу к алкоголю.

Также 64-летнему Болдуину запретили общаться со свидетелями трагедии - сними позволено обсуждать лишь съемки киноленты. Работа над ней, кстати, продолжается: как сообщают СМИ, съемки были перенесены из штата Нью-Мексико, где произошло убийство, в Монтану. Использовать на площадке рабочее оружие суд не разрешил.

Как мы писали, в конце января Болдуину предъявили формальное обвинение в непредумышленном убийстве оператора. Обвинение также было предъявлено Ханне Гутерреш-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма.

А чуть менее недели назад прокуратура в штате Нью-Мексико исключила из обвинения в непредумышленном убийстве против Болдуина пункт об отягчающем применении огнестрельного оружия. Это по крайней мере на пять лет сократит срок тюремного заключения, который может грозить актеру за смерть Хатчинс.

Напомним, Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как тогда сообщалось, Болдуин, играющий в "Ржавчине" главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны.