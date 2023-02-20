Прокуратура в штате Нью-Мексико исключила из обвинения в непредумышленном убийстве против актера Алека Болдуина пункт об отягчающем применении огнестрельного оружия. Это по крайней мере на пять лет сократит срок тюремного заключения, который может грозить актеру за смерть оператора фильма "Ржавчина" украинки Галины Хатчинс в 2021 году.

Об этом сообщает CNN.

Такой шаг был предпринят после того, как в прошлом месяце адвокаты Болдуина подали ходатайство о снятии обвинения в совершении преступления, утверждая, что прокуроры были неправы. Как утверждали адвокаты, актеру незаконно вменили применение огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства, поскольку соответствующий закон был принят в штате лишь через несколько месяцев после инцидента с убийством.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем прокуратуры Первого судебного округа Нью-Мексико Хезер Брюэр, говорится, что обвинение смягчается, "чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств со стороны Болдуина и его адвокатов". Она добавила, что "приоритетом обвинения является обеспечение справедливости", а не оплачиваемых часов для адвокатов.

Обвинения в непредумышленном убийстве были смягчены и для Ханны Гутьеррес Рид, ответственной на съемочной площадке за оружие.

Адвокаты обоих подсудимых ранее настаивали на невиновности их клиентов.

Как писала "Страна", в октябре 2022 года Болдуин достиг мирного соглашения с семьей украинки, которую он застрелил на съемках.

В ноябре он подал в суд на съёмочную группу фильма. Вину за то, что пистолет был заряжен боевыми, а не холостыми патронами, актёр возложил на четырёх членов съемочной группы: ответственную за оружие на съемочной площадке, поставщика оружия и боеприпасов, реквизитора и помощника режиссёра.