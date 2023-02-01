Стали известны подробности, за что актёру Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в непредумышленном убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году.

Еще в октябре 2022 года Болдуин достиг мирного соглашения с семьей погибшей.

Однако в материалах прокуратуры штата Нью-Мексико, переданных в суд, говорится, что Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора в нарушение "первого правила оружейной безопасности".

"Допущенное Болдуином отклонение от известных стандартов, практик и протоколов напрямую привело к смерти Хатчинс... Существует достаточно оснований полагать, что Болдуин совершил непредумышленное убийство", - говорится в документе, который цитируют американские СМИ.

Также обвинение предъявили оружейнику картины.

Как сообщалось, Болдуину грозит штраф или до 1,5 лет тюрьмы.

Напомним, что сам Болдуин ранее подал в суд на съёмочную группу фильма. Вину за то, что пистолет был заряжен боевыми, а не холостыми патронами, актёр возложил на четырёх членов съемочной группы: ответственную за оружие на съемочной площадке, поставщика оружия и боеприпасов, реквизитора и помощника режиссёра.